9-Jarige Tessa uit Apeldoorn brengt haar schilderij van Rembrandt naar het Rijksmuseum

video Boswachter ontroerd door beelden wolvenwelp­jes op de Veluwe: ‘Ik kreeg tranen in mijn ogen’

11:30 ,,Het is’’, zegt boswachter Lennard Jasper, ,,alsof de wolf zijn duimen naar mij omhoog steekt en zegt: ‘Boswachter, dat heb je goed gedaan!’. We doen zo hard ons best voor dit gebied en de wolf laat nu zien dat we het niet voor niets doen. Dat geeft een heel tof gevoel.’’