A1 bij Bathmen weer vrij nadat brandweer auto had geblust die spontaan in brand vloog

Waar wilt u het ontbijt in Veluwse hotels, buiten of op bed?

6:00 Op tijd aan tafel en niet te lang staren naar de menukaart, maar buitenshuis dineren kan weer, nu de terrassen ‘pas’ om acht uur leeg hoeven te zijn. Ook voor een kop koffie halverwege de ochtend kunnen we weer naar het terras. Maar hoe zit het in de regio met het croissantje en het sapje voor het ontbijt? ,,Met elke nieuwe regel gaan we kijken hoe we het doen.’’