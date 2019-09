A1 bij Hoenderloo dicht vanwege ongeluk

Maakt de diesel tussen Apeldoorn en Zutphen plaats voor een elektri­sche trein?

6:30 Zeg je spoorlijn Apeldoorn-Zutphen, dan zeg je - behalve station Klarenbeek - dieseltrein. Nou is de huidige trein op dat traject al een stuk vlotter en schoner dan z'n brommende voorgangers. Maar het zou zo maar kunnen dat over een paar jaar er een elektrisch exemplaar over het lijntje gaat.