A12 Arnhem vrijgegeven na zwaar ongeval, file vanaf Apeldoorn (A50) opgelost

'Aap met vier ogen' bevalt bij Apenheul

14:22 In Apenheul is roodkruinmangabey Michelle bevallen van een baby. Het Apeldoornse dierenpark is er blij mee, want deze soort is zeldzaam in dierentuinen. Slechts twintig dierentuinen ter wereld houden deze aapjes; in totaal minder dan tachtig exemplaren.