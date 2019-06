A50 bij Hoenderloo weer vrijgegeven na vangst van drie schapen

Waarom heb ik blonde haren en mijn vader donker haar?

11:30 Aan het sterfbed van haar vader hoort Diana Gerritse (42) uit Apeldoorn wat ze eigenlijk diep van binnen al tientallen jaren weet. Ze is een donorkind. ,,Ik was even boos op hem maar niet lang.’’ Haar leven komt helemaal op de kop te staan als blijkt dat ze een kind is van de omstreden vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat. Ineens heeft ze 53 broers en zussen. ,,Ik ken ze nu bijna allemaal wel bij naam.”