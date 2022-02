A50 tussen Apeldoorn en Arnhem vijf weekenden dicht

Toiletbe­zoek in Apeldoorn eindigt met (alweer) een reddingsac­tie van de brandweer

Een opmerkelijk klusje voor de brandweer in Apeldoorn dinsdagmiddag, maar ze kennen de weg in de straat inmiddels goed. De lieden moesten in een woning aan de Leeuwerikweg in actie komen vanwege een melding over een man die vastzat op het toilet. Een soortgelijke melding kregen ze ruim een jaar geleden ook al uit dezelfde straat.

22 februari