A50 tussen Arnhem en Apeldoorn ruim twee weken dicht; vertraging zeker een half uur

Tijdens de onderhoudswerkzaamheden aan de snelweg over de Veluwe wordt verkeer vanuit Arnhem en Nijmegen in de richting van Apeldoorn omgeleid via de A12, A30 en de A1. Verkeersdeelnemers die naar Twente of de Achterhoek willen, moeten via de A12 en A18/N18 rijden. Lokaal verkeer moet de gele omleidingsborden in acht nemen.