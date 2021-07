A50 tussen Heerde en Vaassen na de vakantie flink op de schop, tot eind van het jaar oponthoud

Rijkswaterstaat voert vanaf maandag 20 september groot onderhoud uit aan de snelweg A50 tussen Heerde (afrit 29) en Vaassen (afrit 26). De wegbeheerder verwacht in december het werk af te ronden. Het traject is opgedeeld in verschillende fases. ,,We beginnen eerst met werkzaamheden in de richting van Apeldoorn, om vervolgens om te keren in de richting van Zwolle’’, licht Rijkswaterstaat toe. De verkeershinder betreft voornamelijk nacht- en weekendafsluitingen en minder beschikbare rijstroken. Het verkeer moet rekening houden met een extra reistijd van ongeveer dertig minuten en een snelheidsbeperking van negentig kilometer per uur.