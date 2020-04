Aan de keukentafels van Apeldoornse ambtenaren en bestuurders was het niet eerder zó druk

Ze schaken op heel veel borden tegelijk. Terwijl de maatschappij op veel plekken tot stilstand is gekomen, is het spitsuur op het Stadhuis van Apeldoorn. Of beter gezegd: aan de keukentafels en in de werkkamers van ambtenaren en bestuurders. De Stentor kreeg een inkijkje, zelfs in besloten overleg.