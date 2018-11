Aan het warmtenet samen met de buren? Apeldoorn begint met het leggen van de gasloos-puzzel

De elektrische warmtepomp is in veel delen van Apeldoorn de voordeligste oplossing om woningen en andere gebouwen aardgasloos te maken. Dat blijkt uit een eerste onderzoek. Maar het betekent nog niet dat straks elk Apeldoorns huis zo'n apparaat heeft. De zoektocht naar een nieuwe energiebron om mee te verwarmen is een flinke puzzel.

Heel Nederland moet uiterlijk 2050 ‘van het gas af’ zijn. Dat duurt nog even, maar er is alle reden om er nu al over na te denken. De eerste wijken en dorpen zijn veel eerder aan de beurt. Bovendien is de opdracht ingewikkeld. Wijken verschillen nogal van elkaar; in Kerschoten staan vooral wederopbouw-woningen, De Maten verrees in de jaren 70, De Parken heeft villa’s van 100 tot 150 jaar oud. Elk bouwtype heeft specifieke voor- en nadelen, en dus moet er voor elke buurt een plan op maat komen.

Winnen

Adviesbureau CE Delft heeft nu, als eerste aanzet, voor Apeldoorn in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn. Zowel in de stad als in het buitengebied zijn veel buurten waar een warmtenet via geothermie (aardwarmte) aantrekkelijk is, in elk geval wat betreft kosten. Maar die techniek moet zich nog bewijzen. Breekt geothermie niet door, dan lijkt de individuele elektrische warmtepomp het op de meeste plekken te winnen.

Voordelig

Voor bewoners is de variant met waterstof zeer interessant, want voordelig. Waterstof kan dezelfde functie als aardgas hebben bij verwarmingsapparaten. Met wat aanpassingen is het huidige leidingnet voor gas te gebruiken, zo lijkt het nu. Er zijn dus weinig ingrijpende maatregelen nodig. Onder meer delen van De Maten en grote stukken van het buitengebied zouden hiervan kunnen profiteren. Of dat gebeurt is de vraag; dit ‘groen gas’ lijkt vooral voorbestemd voor de industrie. Bovendien knelt hierbij de gemeentelijke ambitie om flink aan energieneutraliteit te werken. Om waterstof te maken is veel elektriciteit nodig, en dus zouden er bijvoorbeeld meer windmolens moeten komen.

Dwingen

Apeldoorn heeft al twee wijken die gasloos zijn: Zonnehoeve en Zuidbroek. In Zonnehoeve hebben de woningen een warmtepomp. Zuidbroek kent een systeem van stadsverwarming, met warmte die bij de waterzuivering is gewonnen. Onder meer in nieuwbouwwijk Ugchelen Buiten worden momenteel nog wel woningen met gas gebouwd. Weliswaar is sinds 1 juli 2018 de landelijk regel dat nieuwbouw geen gasaansluiting meer krijgt, maar dat geldt niet voor bouwprojecten waarvan de plannen voor die datum rond zijn gemaakt. Een belangrijke vraag in dit enorme project is hoe de overheid alle pandeigenaren, zoals huishoudens, meekrijgt. Kan je iemand dwingen om zijn huis beter te isoleren? Op dit moment is dat niet de koers in Apeldoorn, zegt gemeentewoordvoerder Anita Berenschot. De insteek is per buurt in samenspraak met de bewoners de beste oplossing te vinden, vertellen Xandra van Lipzig en Carla Fransen, die namens de gemeente met dit thema bezig zijn. De nu opgestelde scenario’s dienen als vertrekpunt. Maar conclusies zijn nog niet te trekken: wat op de tekentafel als beste optie uit de bus is gekomen, hoeft niet het meest wenselijke te zijn.

De afweging zal het eerst voor De Maten, De Parken, Kerschoten en Loenen worden gemaakt. Daarnaast zijn in Sprengenweg-Noord, Orden, het Staatsliedenkwartier, Componistenkwartier en Rivierenkwartier de uitgangspunten goed om snel te beginnen, stellen de onderzoekers van CE Delft.

Terwijl voor de bestaande bouw dus een pittige puzzel gelegd moet worden, zijn in de nieuwbouw in Apeldoorn nog verschillende varianten te zien. Soms hebben toekomstige bewoners zelf de keus. Ineke van der Vegt koos bewust voor een gasloze woning in Havenpark.

In die nieuwbouwbuurt in het hart van Apeldoorn wordt Van der Vegts woning voorzien van een warmtepomp en veertien zonnepanelen om zo zelfvoorzienend mogelijk te zijn. ,,We hebben overwaarde van de verkoop van onze huidige woning’’, legt Van der Vegt uit. ,,Uiteindelijk moet iedereen over. Dan nu maar meteen investeren; dat is makkelijker en voordeliger dan straks aanpassen. Wat we nu extra kwijt zijn vind ik wel meevallen: 20.500 euro. En het scheelt vanaf het begin in de energiekosten. Dus uiteindelijk zijn we goedkoper uit. Daar doen we het eerlijk gezegd vooral voor; het milieu is een bijkomstigheid. Maar nu het zover is, is het ook gewoon leuk. Toevallig hebben we familie in Groningen wonen, die hebben we meteen maar een berichtje gestuurd dat we geen gas meer gaan gebruiken: ‘We denken aan jullie’.’’

Crisis

Het bijzondere aan Havenpark is dat het denken en doen rond duurzame energie tijdens de ontwikkeling van het project flink veranderde. Het was woningcorporatie Ons Huis, die een aantal van de 130 woningen afneemt, die het thema een paar jaar geleden in Havenpark aankaartte. ,,Ik was er zelf nog niet zo mee bezig’’, vertelt projectontwikkelaar Geert Ruiterkamp van Dura Vermeer eerlijk. De bouw kwam net uit de crisis en er was vooral blijdschap dat de boel weer op gang kwam. ,,Maar toen Ons Huis met duurzaamheid aan kwam dacht ik: ‘joh, daar moeten wij ook wat mee’.’’

Toekomst