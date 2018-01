Aandacht voor troep bij containers in Apeldoorn

Rond de voorbije feestdagen kwamen van allerlei plekken klachten over bomvolle publieke containers. Mensen konden hun afval er niet kwijt, bovendien stond er rond de bakken vaak een lading troep die anderen er hadden achtergelaten. Maar ook in de rest van het jaar leidt dat soort situaties soms tot ergernis.

De geluiden zijn bij Circulus-Berkel bekend, geeft woordvoerder Friederike Kleijn aan. Soms wordt afval naast bijvoorbeeld een papiercontainer gezet (of gegooid) omdat de bak vol zit, of omdat er een technisch mankement is. Het is aan Circulus-Berkel om dan snel op te treden, aldus Kleijn. Maar nogal eens - in ongeveer de helft van de gevallen - was zo'n probleem makkelijk te voorkomen. Mensen hebben dan te grote stukken afval in een container gepropt. Die raakt daardoor verstopt of buiten werking. Dat gebeurt bij zowel restafval, papier als pmd (plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons). ,,Belangrijk is dus dat bewoners het afval in kleinere delen en kleinere hoeveelheden aanbieden'', benadrukt Kleijn.

Extra legingen

Rond de feestdagen en in de eerste week van januari is er traditioneel grote drukte en dus grotere kans op rommel naast containers. In die weken gooit Apeldoorn een derde meer weg dan in de rest van het jaar. Circulus-Berkel probeert dat op te vangen met extra legingen. Desondanks is het naar het gevoel van sommigen ,,een bende'', is op Twitter en Facebook te lezen. De vraag is of Circulus-Berkel niet vaker kan legen.

Het klopt dat de inzamelaar afspraken heeft met de gemeente Apeldoorn over het aantal ledigingsrondes per jaar, bevestigt Kleijn. Maar ,,als de situatie erom vraagt'' zet het bedrijf volgens de woordvoerder wel degelijk vaker mensen en materieel in.

Communicatie

In overleg met de gemeente gaat Circulus-Berkel nu bekijken of er met name in de aanloop naar de feestdagen duidelijker kan worden gecommuniceerd over dit onderwerp. Met bijvoorbeeld meer verwijzing naar de recyclepleinen ('stort') in Apeldoorn en Vaassen. De openingstijden van die pleinen is met ingang van 1 januari al verhoogd.