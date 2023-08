Aandachtig luistert de burgemeester naar bewoners vervuilde huizen Apeldoorn: ‘Gelukkig gaat ProRail schoonmaken’

Burgemeester Ton Heerts slaat zijn arm om de schouder van een van de mensen die aan Kanaal Zuid in Apeldoorn wonen. ,,Kop op, hou je goed. We zijn echt met jullie bezig”, zegt hij. Bewoners snakken ondertussen naar antwoord op vragen over hun gezondheid. Wat nu wel zeker is, is dat ProRail hun huizen professioneel laat onderzoeken en schoonmaken.