Aangeslagen Erik uit Wenum-Wiesel pakt zijn BZV-koffer nadat boerin Annemiek hun liefde wegstreept

Deelneemster Annemiek is een van de boeren die op zoek is naar een nieuwe liefde via het tv-programma. Zij nodigde Erik uit Wenum-Wiesel uit, in dit Boer zoekt Vrouw-seizoen. Samen met andere boeren. Eentje mag er straks mee op reis, om te kijken of er echt liefde is. Tussen Annemiek en Erik sloeg de vonk echt over. Hij leek mee te gaan op reis. Buiten een logistiek probleem gerekend.

Niet verhuizen

De twee hebben allebei een dierenbedrijf en willen niet verhuizen. De één zal toch naar de ander moeten, is de conclusie. Een latrelatie zien ze niet zitten. Erik: ,,We vinden elkaar leuk maar in de toekomst wordt het heel moeilijk. We zien te veel obstakels.’’

Zag hij dat ook? Of zag Annemiek ze alleen? ,,Het hield mij wel bezig. Sinds een half uurtje geleden spraken we over de obstakels. Als dat er niet was geweest was ik er vol voor gegaan.’’ Maar dat probleem wisten ze toch al vanaf het begin? Zo zegt presentatrice Jaspers. ,,Dat klopt. Maar het is nu besproken en we hebben besloten dat ik naar huis ga.’’

Alleen op reis