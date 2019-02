Aangetroffen man (43) in Apeldoornse woning overleed door koolmonoxidevergiftiging

De politie en brandweer werden vrijdag iets voor 12.00 uur opgeroepen voor een melding van een gaslucht in de straat. ,,De brandweer heeft ter plekke metingen gedaan, daar werd koolmonoxide gemeten’’, vertelt Marijke van Dijk, woordvoerder bij de veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland. ,,Binnen in de woning werd een overleden persoon aangetroffen, vastgesteld is dat koolmonoxidevergiftiging de doodsoorzaak is geweest. Dat blijkt uit onderzoek dat de politie heeft gedaan.’’

Huurwoning

De woning waar de 43-jarige man werd aangetroffen, is een huurwoning van woningstichting De Goede Woning. ,,Wij betreuren het zeer dat dit is gebeurd’’, vertelt Peter van 't Wout, manager Vastgoed bij de woningstichting. ,,Er is onderzoek gedaan door de brandweer en politie, maar vanwege de privacy worden die uitkomsten niet met ons gedeeld. Het hoeft geen technisch mankement te zijn, maar de woning is ook nog niet aan ons overgeleverd dus dat weten we niet.’’ Volgens Van 't Wout zijn er in deze woningen in de straat een gaskachel en een geiser aanwezig. ,,Maar die zijn niet van de woningstichting maar van de huurders en zij zijn dan ook verantwoordelijk voor het onderhoud. Wel hebben we als woningstichting in alle woningen waar een ‘open verbrandingstoestel’ aanwezig is, melders opgehangen die afgaan als er teveel koolmonoxide vrijkomt.’’