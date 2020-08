Aanhanger verliest auto en veroorzaakt flink ongeluk bij knooppunt Beekbergen

Auto klapt tegen boom na aanrijding in Beekbergen, 1 persoon gewond

31 augustus Vanavond rond 18:00 heeft aan de Arnhemseweg in Beekbergen een aanrijding plaatsgevonden tussen een personenauto en een bestelbus. Hierbij raakte 1 persoon gewond. De gewonde vrouw is overgebracht naar het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn.