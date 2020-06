‘Aanhangers van Pegida zijn onterecht opgepakt tijdens Sinterklaasintocht in Apeldoorn’

Dit jaar in eigen land op vakantie? Dit ben je kwijt aan toeristen­be­las­ting in Oost-Nederland

9 juni Hoewel de grenzen van het buitenland langzaam weer opengaan, zit een uitgebreide zonvakantie er in veel gevallen nog niet in. In eigen land op vakantie gaan, lijkt de aanstaande trend. De verschillen in de regio zijn echter groot. Toeristen die bijvoorbeeld de nacht in Overijssel door willen brengen, zijn duurder uit dan vorig jaar. De toeristenbelasting is daar gemiddeld met 8,2 procent verhoogd ten opzichte van 2019.