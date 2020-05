Aanhouding na achtervolging door Apeldoornse wijk

De Van Wervens: een Apeldoorns gezin met een groot hart

11:00 De Apeldoornse familie Van Werven is er een met een groot hart. Hulpverlening is vanzelfsprekend. Vader Alexander (46) is brandweerman, moeder Jacqueline (45) werkt in het Gelre en zoon Robin (18) zit bij de Jeugdbrandweer. Wat ze alle drie óók gemeen hebben: ze zijn actief als vrijwilliger bij HartslagNu. ,,Anderen helpen zit bij ons in de genen.”