Aanhouding na melding steekincident op camping in Beekbergen, gewonde met spoed naar ziekenhuis

De politie heeft een persoon aangehouden na een melding van een steekincident op camping Eikenberg in Beekbergen. Er is voor zover duidelijk 1 gewonde gevallen. Deze is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter werd opgeroepen en is geland.