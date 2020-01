Aanhoudingen rond Sinterklaas-intocht Apeldoorn hebben tot nu toe één boete opgeleverd

Misty (25) uit Apeldoorn helpt zoeken naar seksuele geaardheid: ‘Pas alle variaties mogelijk is alles normaal’

7:00 Pan, bi, queer of trans. Voor jongeren van nu valt er van alles te ontdekken over hun seksuele geaardheid en gender. De 25-jarige Misty uit Apeldoorn is vrijwillig coördinator bij Jong&Out van het COC in Amsterdam en helpt jongeren op hun zoektocht naar het ‘label’ waarbij zij zich het fijnst voelen.