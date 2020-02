Aanjagers: NewTechPark in Apeldoorn als pretpark voor de techniek

Met pepper­spray bespoten boer Bram (19) uit Loenen krijgt steun uit heel Nederland

15:39 Hij kent hem niet eens. Toch is Cas Tuyn uit Weert een petitie gestart voor Bram Verheul. Hij springt in de bres voor de 19-jarige boer uit Loenen, omdat die in zijn ogen onrechtvaardig is behandeld door de politie.