Aanleg glasvezelnet begonnen: Snel internet voor heel Apeldoorn

Lyceum Apeldoorn derde in debatwed­strijd Op weg naar het Lagerhuis

3 april Het debatteam van het Christelijk Lyceum aan de Jachtlaan is er net niet in geslaagd de finale van de landelijke wedstrijd Op weg naar het Lagerhuis te halen. In Hilversum was het Candea College te sterk. De scholieren uit Duiven wisten zich zo wel voor de finale te plaatsen.