Aanleg trimbaan Loenermark kan bijna beginnen

Weer bomenkap in Apeldoorn vóór behande­ling bezwaar

6:51 Opnieuw is er verontwaardiging over bomenkap in Apeldoorn. Bewoners van de Laan van Zonnehoeve verzetten zich tegen het omzagen van 21 bomen, waarmee een groot deel van een oud bosje verdwijnt. De gemeentelijke bezwarencommissie behandelt hun bezwaar in oktober, maar gisteren werd al gezaagd.