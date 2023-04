Aanmelding bij basisscholen in Apeldoorn gaat overzichtelijker, maar vooral eerlijker

Het nieuwe beleid voor aanmelden van kinderen die naar de basisschool gaan in Apeldoorn zorgt voor rust bij scholen én ouders. Dat stellen onderwijsinstellingen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en Veluwse Onderwijsgroep nadat het eerste jaar met de nieuwe methode achter de rug is. ,,Het is nu een stuk eerlijker.”