Aanpak gevaarlijk kruispunt in Apeldoorn laat nog altijd op zich wachten

Op de plek waar het verkeer het fietspad van de Matenpoort moet oversteken om de Ovenbouwershoek in of uit te rijden, vinden veel aanrijdingen plaats. Met name fietsers worden regelmatig over het hoofd gezien door automobilisten, die behalve het fietspad ook een busbaan en twee rijbanen moeten oversteken. In januari 2017 gaf de gemeente aan dat er op korte termijn maatregelen nodig zouden zijn, en dat de bestuurlijke bereidheid er was om met het kruispunt aan de slag te gaan. In september dat jaar zou er achter de schermen gewerkt worden aan verschillende opties. Tot op heden is er nog niets veranderd aan het kruispunt.