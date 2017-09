Aanpak gevaarlijk kruispunt Matenpoort in de maak

Video Joy (Beautynezz) heeft liever geld voor goed doel dan een cadeautje

13:51 Joy is jongerenambassadeur van het Ronald McDonald Huis Utrecht. De 14-jarige Apeldoornse, bekend van haar YouTube-kanaal Beautynezz, komt in actie voor zieke leeftijdsgenootjes. Ze roept vandaag in haar nieuwste video fans op om een ludieke manier geld in te zamelen zodat zieke kinderen die in het Wilhelmina Kinderziekenhuis liggen een nachtzoen kunnen krijgen van hun ouders.