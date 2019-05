Aanpezen voor Ashton Brothers in Apeldoorn

Zedenver­dach­te uit Apeldoorn biecht zelf vergrijpen op bij ouders slachtof­fer

21 mei De officier van justitie in Zutphen heeft het zelden meegemaakt en zegt erdoor in verwarring te zijn. Een verdachte die openlijk bekent dat hij pedofiel is, dat hij een jongen meerdere keren heeft betast en die zijn vergrijp heeft opgebiecht bij de ouders van die jongen.