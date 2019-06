Aanrijding A50 zorgt voor forse file bij Apeldoorn

Update Vermist hondje na au­to-ongeluk op A1 bij Wilp terecht

8:11 Een automobilist is gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk op de A1 ter hoogte van Wilp. De auto raakte van de weg, sloeg over de kop en kwam zo'n 20 meter naast de snelweg tot stilstand. Een hondje dat in de auto zat raakte spoorloos.