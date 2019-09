Aanrijding Klarenbeek: twee auto’s belanden in sloot en net gekochte vissen vliegen uit de auto

Opvallend pandje op markante plek in Apeldoorn moet een pareltje worden

19:00 Met een beetje fantasie doet het denken aan het Flat Iron Building in New York. Zoals dat gebouw precies in de punt van twee straten staat, zo is het bedrijfsgebouw aan de Sophialaan 71-73 een blikvanger op een kruising in Apeldoorn. Het heeft een nieuwe eigenaar die vast van plan is er een stralend punt van te maken.