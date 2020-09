Aanrijding op A50 tussen Apeldoorn en Arnhem

Rijstrook A1 tijdelijk afgesloten: verkeer uit Apeldoorn en Deventer richting Amsterdam en Utrecht moest omrijden

15 september Verkeer dat op de A1 vanuit Deventer en Apeldoorn richting Amsterdam en Utrecht wilde, moest vanmorgen vroeg omrijden via Ede. Dat meldt de ANWB. Oorzaak was een auto met pech. Om 08.00 uur was deze geborgen.