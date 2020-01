Aanrijding op Fliertweg bij Wilp

Podcast | coldcase Wie vermoordde Judit Nyari (25): ‘Niet alleen haar leven is verwoest, ook dat van mij’

9:48 Waarom is Judit Nyari (25) in 1993 op gruwelijke wijze om het leven gebracht en gedumpt in de bosjes bij Dronten? De brute, onopgeloste moord is lang onderbelicht gebleven. Nu staat de zaak op de Coldcase Kalender van de politie. Sandor Nyari, de broer van het slachtoffer, en rechercheur Willem blijven hoop houden op een doorbraak. ,,Waarom mijn kleine zusjes?”