Aanrijding op het spoor: uren geen treinen tussen Apeldoorn en Deventer

Apeldoorn schrikt van dreigend miljoenen­te­kort

11:23 In de Apeldoornse gemeenteraad zijn grote zorgen ontstaan over de miljoenenstrop in de zorg die de gemeente boven het hoofd hangt. Apeldoorn zou jaarlijks 26 miljoen tot 32 miljoen euro moeten inleveren op de rijksgelden voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en begeleiding door een nieuwe verdeling van de zorggelden.