Aanrijding tussen camper en auto op A50 bij Beekbergen; rijstrook dicht

Provincie Gelderland verdubbelt inzet bij bestrij­ding lastige eikenpro­ces­sie­rups

10:26 De preventieve bestrijding van de eikenprocessierups door de provincie Gelderland heeft dit jaar minder goed uitgepakt, waardoor er meer ‘jeukrupsen’ zijn dan gehoopt en verwacht. De provincie zet de komende tijd daarom zowel twee keer zoveel mensen als machines in bij de bestrijding. De verwachting is dat het wegzuigen van de rupsen langs provinciale wegen in heel de provincie nog enkele weken gaat duren.