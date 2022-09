Aanschuiven in de rij bij Harderwijk en Apeldoorn: drukste ochtendspits van het jaar

Apeldoorn wordt gaststad WK baanwiel­ren­nen voor junioren in 2025

Apeldoorn is over een kleine drie jaar het decor voor het wereldkampioenschap baanwielrennen voor junioren. Organisator Libéma Profcycling maakte dat vandaag bekend. In de zomer van 2025 is Omnisport gastheer voor deze mondiale titelstrijd.

