Aantal aanvragen voor thuishulp rijst de pan uit in Apeldoorn

Of je nou in de bijstand zit of miljonair bent. Het maakt geen fluit meer uit. Althans, als het om de maximale eigen bijdrage voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) gaat. Die was tot de jaarwisseling inkomensafhankelijk, maar sinds 1 januari voor iedereen in Nederland gelijk. Vermogende huishoudens die voorheen een paar honderd euro kwijt waren, betalen nu net zoveel als minima: 17,50 euro.