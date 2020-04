Aantal meldingen huiselijk geweld in regio Apeldoorn stabiel, maar situatie is mistig

Het aantal meldingen van huiselijk geweld is in de regio Apeldoorn de afgelopen weken niet toegenomen. Dat meldt wethouder Detlev Cziesso van de gemeente Apeldoorn. Het is daarbij wel de vraag of dat een goede afspiegeling is van wat er gaande is.