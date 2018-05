Aantal misdrijven blijft dalen in Apeldoorn, wel meer zedenmisdrijven

Kleinere coöpera­ties in Apeldoorn en Hardenberg houden thuiszorg betaalbaar

8:45 De thuiszorgtak van Vérian - werkzaam in achttien gemeenten in Gelderland en Overijssel - is failliet. Dat was de kleinere zorgcoöperaties in Apeldoorn, Hardenberg en Berkelland nooit overkomen, reageren zij op de val van de zorgreus. ,,Wij kunnen prima leven van de tarieven, hebben nauwelijks overheadkosten.’’