Aantal nieuwe coronabesmettingen in Apeldoorn met ruim zeventig procent gestegen: ‘vooral binnen gezinnen’

video Spectacu­lair! Mila (14) uit Twello filmt grillige bliksem­schich­ten boven Wilp-Achterhoek

17 augustus Als afsluiting van de hittegolf in Oost-Nederland trok zondagavond een daverend onweer over de regio. Velen genoten met een pilsje, wijntje of glaasje fris in de hand van de bliksem en de donder, maar sommigen pakten ook hun camera om dit natuurgeweld vast te leggen. Mila Pol uit Twello was een van hen. Haar filmpje is een hit op internet.