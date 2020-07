Aantal werklozen loopt op in Gelderland en Overijssel

Gemeenten dreigen honderden miljoenen aan toeristen­be­las­ting mis te lopen door coronacri­sis

10:00 Dat toeristen er door de coronacrisis deze zomer niet massaal op uittrekken is te merken in veel gemeenten. Het is niet alleen rustiger op straat of bij toeristische attracties, ook in de portemonnee wordt het gevoeld. Gemeenten verwachten door de crisis namelijk honderden miljoenen euro's minder op te halen aan bijvoorbeeld toeristenbelasting.