Aanwonenden Apeldoorns kruispunt: ‘Verschrikkelijk, maar door steekincident voel ik me hier niet onveiliger’

Verschrikkelijk natuurlijk wat er is gebeurd, maar een gevoel van onveiligheid? Nou nee. Aanwonenden van het kruispunt Oude Beekbergerweg en de Rijnstraat in Apeldoorn laten hun woongenot door het steekincident dit weekeinde, waarbij een 22-jarige man ernstig gewond raakte, niet bederven. ,,Nu gebeurt het hier, straks weer ergens anders”.

Een serene rust heerst er deze zondagochtend ter hoogte van het kruispunt Oude Beekbergerweg met de Rijnstraat. Een keurige woonwijk, niets bijzonders. Niets, maar dan ook niets doet herinneren aan het steekincident in de nacht van vrijdag op zaterdag, waarbij na een mislukte beroving een 22-jarige man op zijn fiets is neergestoken. Drie verdachten konden ontkomen en het slachtoffer werd volgens de politie in slechte toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Verrast

,,Vreselijk natuurlijk dat dit gebeurt”, zegt de buurtbewoner die pal op de hoek woont en evenals andere aanwonenden, niet met de naam in de krant wil. Hij heeft van het incident helemaal niets meegekregen. ,,Ook mijn zoon niet, we waren de volgende ochtend verrast toen we het hoorden. De politie kwam even aan, maar die kon ik ook niet verder helpen. Of ik me hier nu onveilig voel? Nee, helemaal niet. Ik heb eerder in Amsterdam gewoond, dan ben je wel wat gewend”. ,,Weet u,” vervolgt hij, ,,op dit kruispunt gebeurt verder best wel eens wat omdat er hard wordt gereden. Gelukkig heb ik in de drie jaar dat ik hier woon geen ernstige dingen meegemaakt, maar dan moet je er meer aan denken dat fietsers worden gesneden”.

Toeval

Ook andere buren zeggen niets van het incident mee te hebben gekregen. ,,Kennelijk is er weinig lawaai door geweest, zegt een buurtbewoonster aan de Mendelssohnlaan, de laan die na het kruispunt in het verlengde van de Rijnstraat ligt. ,,Ik heb hier goed zicht op het kruispunt. Maar nee, niets van het steekincident meegekregen. En enkele andere bewoners die ik sprak ook niet. Het is natuurlijk vreselijk dat dit gebeurt. Maar dat het nu hier gebeurt, is natuurlijk toeval”.

Zaklamp