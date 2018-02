Aardhuiszwijnen losgelaten op Kroondomein Het Loo

De tien wilde zwijnen in Wildpark Het Aardhuis hebben hun omheinde leefgebied verlaten en dolen nu rond in de bossen van Kroondomein Het Loo. ,,Daar hebben zij hun weg gevonden", vertelt rentmeester Arno Willems. Eerder werd nog overwogen de dieren af te schieten.

In het wildpark in Uddel leefde een groep zwijnen, bestaande uit tien dieren, in een afgesloten gebied van slechts twee hectare. Omdat er te weinig voedsel in die grond zat, moesten de varkens dagelijks worden bijgevoerd door vrijwilligers van Stichting Wildpark Het Aardhuis.

Na zich dertig jaar lang te hebben ontfermd over het wildpark, is deze club afgelopen november echter opgehouden te bestaan. Het Aardhuis is namelijk weer in bezit gekomen van Kroondomein Het Loo. Gevolg was dat het roer omging en dat de situatie van de tien tamme wilde zwijnen tegen het licht werd gehouden.

Afschieten

Rentmeester Willems zei in november tegen deze krant dat werd overwogen om de wilde zwijnen af te schieten. Blijven bijvoeren was namelijk geen optie en omdat de dieren zo gewend zijn aan contact met mensen, zaten ook aan vrijlating haken en ogen. Volgens Willems bestond de kans dat de tamme varkens de bebouwde kom op zouden zoeken waardoor ze ongelukken konden veroorzaken.