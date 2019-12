ABN Amro sluit ook geldautomaten in Apeldoorn vanwege veiligheid

Video Na ramp voelen de Molukken heel dichtbij in Vaassen: ‘Eerlijk, ik heb niet het gevoel dat Nederland meeleeft’

30 november Alsof het leven ongehinderd doorgaat in de Vaassense wijk Berkenoord. Maar het is de schijn die bedriegt. In de huizen leven de Molukkers intens mee met de familie, na de aardbeving in hun vaderland. Dit is het verhaal van Nona Haurissa over verdriet, woede en machteloosheid. ,,De familie is voor het oog ver weg, maar in het hart héél dichtbij.”