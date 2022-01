Abrupt vuurwerkverbod zorgt voor meer illegaal vuurwerk, vrezen burgemeesters in Oost-Nederland

Toeslaan in Duitsland

De situatie in Apeldoorn is niet uitzonderlijk. Overal in deze regio spat het vuurwerk uiteen in de lucht. Hoewel er voor het tweede jaar op rij een landelijk verbod is om de zorg te ontlasten tijdens de coronacrisis, merken burgemeesters dat de naleving een stuk minder is. Het verbaast hen niet, blijkt uit een rondvraag van de Stentor, waarop 27 van de 36 burgemeesters reageerden.