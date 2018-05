Academische studie te volgen bij Wittenborg Apeldoorn

Wittenborg is een particuliere school voor hoger onderwijs. Er is al jaren een intensieve samenwerking met de University of Brighton. Studenten volgen colleges in beide steden, docenten komen geregeld over. De samenwerking heeft er onder meer toe geleid dat Wittenborg een accreditatie kreeg om master-opleidingen te bieden. Omdat de Apeldoornse onderwijsinstelling via Brighton aantoonbaar kennis en ervaring had opgedaan.