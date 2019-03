ACEC biedt onderdak aan tentoonstelling over buitenkunst

Wat te doen met kunst in de openbare ruimte? Nadat de gemeente Apeldoorn er twaalf jaar geen budget voor vrijmaakte, is er de komende jaren steeds 250.000 euro beschikbaar. In ACEC is vanaf morgen de tentoonstelling Showcase I te zien, met allerlei buitenkunst. Het is de eerste van een reeks tentoonstellingen over kunst in de openbare ruimte.

Aan de Roggestraat wil ACEC (Apeldoorns Centrum voor Eigentijdse Cultuur) het kloppend hart van de gemeentelijke buitenkunst worden. Jasper de Graaf en Gerrit Steenbergen adviseren het college van burgemeester en wethouders over hoe het budget besteed kan worden. Dat moet, volgens de twee, vooral een zaak van de hele stad worden. ,,We willen werken op basis van vragen uit de samenleving’’, zegt Steenbergen.

Toegankelijk

Op de expositie, die tot en met 22 april gratis is te zien, krijgen bezoekers een beeld van wat er zoal mogelijk is. Alphons ter Avest, Erik Buijs, Tom Claassen en de Spacecowboys (Albert Dedden en Paul Keizer) laten er ruimtelijk werk zien. Dat wordt gecombineerd met foto’s van hun werk in de buitenruimte. ,,Deze kunstenaars,’’ begint Jasper de Graaf, ,,slagen er allemaal op hun eigen manier in om artistiek hoogwaardige kunst toegankelijk te maken voor een breed en groot publiek. Hun kunst speelt met de verbeelding en geeft de omgeving smoel. Vaak kan er gewoon op gezeten of geklommen worden.’’

Showcase I is een eigen productie van ACEC. ,,We willen er mee inspireren’’, geeft Steenbergen aan. ,,Het publiek, maar ook stedenbouwers, ontwerpers en architecten. Kunst moet meegaan in het totaal, integreren in het landschap. Ook inhoudelijk.’’ In de eerste maanden dat Steenbergen en De Graaf aan slag zijn is onder meer een inventarisatie van het huidige aanbod gemaakt. ,,Daaruit blijkt dat Apeldoorn Zuid wat onderbedeeld is’’, aldus Steenbergen. ,,Daar zitten de meeste witte vlekken. We verwachten 1 juli alles in beeld te hebben.’’

Muurschildering

Bij ACEC wordt gedacht vanuit ‘culturele verbijzondering’, legt De Graaf uit. ,,Op de as van kunst, groen en landschap. We denken niet alleen in beelden. Je kan bijvoorbeeld ook met een muurschildering de omgeving meerwaarde geven. Of kijk naar de nieuwe bestrating van het Leienplein. Door daar woorden in te leggen krijg je een verrassingseffect in de stad. Dat is heel belangrijk.’’

Los van werken die langere tijd blijven staan, denkt ACEC ook aan pop-upkunst, zegt Steenbergen. ,,Wanneer straks wordt gebouwd op de hoek van de Kanaalstraat en Hofstraat, moet je kijken hoe je de omgeving kunt verfraaien. Dat de bouwput niet het beeld van zo’n belangrijk punt in Apeldoorn domineert. Dan is het goed kunst te hebben dat zich gemakkelijk laat verplaatsen en na de bouw ergens anders gebruikt kan worden.’’