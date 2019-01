ACEC mag Apeldoorn eindelijk weer nieuwe kunst geven

Beelden of andere kunst toevoegen - het zat er niet in de afgelopen jaren, toen Apeldoorn er financieel belabberd voor stond. Nu het beter gaat wordt er weer geinvesteerd: een kwart miljoen euro per jaar.

Kennis

Het is goed om dat onder te brengen bij mensen die daar met kennis van zaken, oog voor nieuwe ontwikkelingen en vanuit een breder perspectief naar kijken, bedacht de gemeente. Die rol krijgt ACEC. Namens het cultureel bolwerk en activiteitencentrum aan de Roggestraat gaan directeur Gerrit Steenbergen, Jasper van der Graaf (kunstenaar en voormalig hoofd culturele zaken bij de gemeente) en Marco Bod (onder meer evenement-organisator) zich er over buigen. Zij maken een totaalvisie en vertalen dat naar concrete voorstellen, waar burgemeester en wethouders dan telkens een definitief besluit over nemen.

Braaf

ACEC moet bij die selectie rekening houden met een belangrijke voorwaarde. Op aandringen van de politiek is draagvlak in de buurt voortaan nodig om een kunstwerk te plaatsen. Is het niet tegennatuurlijk dat kunst er alleen mag komen als de massa het er mee eens is? Kunst hoort toch soms juist te prikkelen, verbazen? ,,Ons doel is niet iets uit te zoeken wat braaf is’’, zegt Steenbergen. ,,Wij zoeken goede kunstenaars die goede kunst maken. Daarbij moeten we ook gewoon onze nek durven uitsteken voor bijzondere dingen. Maar we kijken wel naar de context. En ik vind het niet gek om een buurt er bij te betrekken. Dan zullen we echt niet bij de eerste tegenwind zeggen: u krijgt uw zin. Wel gaan we ons best doen om onze ideeën uit te leggen.’’

Gebakken lucht

Deels gebeurt dat in het ACEC-gebouw via lezingen en exposities over aanstaande projecten. Maar de bedoeling is ook nadrukkelijk de wijken en dorpen in te gaan met presentaties. ,,Als we in Loenen iets willen plaatsen, kan je toch niet verlangen dat Loenenaren hier naartoe komen om uitleg te krijgen.’’

Dat toelichten zal niet gebeuren met grootschalige verkiezings- of promotiecampagnes. ,,Als je 30.000 euro kwijt bent aan een inspraakronde en 5000 euro aan een beeld, dan heb je gebakken lucht gekocht.’’

Schoolplein

Het ACEC-drietal wil zeker ook kijken naar talenten en kunstenaars die een band hebben met Apeldoorn. Overigens is kunst niet altijd een beeld. ,,Je kan ook aan een muurschildering denken, of een tijdelijke afbeelding van de stadsfotograaf.’’ De kunst die Apeldoorn er bij gaat krijgen wordt een mix van klein en groot werk. Een opgeknapt schoolplein kan een uitgelezen plek zijn voor een luchtige, speelse toevoeging. Een plek die wel iets markants kan gebruiken is de T-splitsing Molenstraat-Centrum/Quarles van Uffordlaan. Daar past prima een kunstwerk dat een herkenningspunt wordt voor passanten. Zoals de rode muur aan de Koning Stadhouderlaan dat is, verwijst Steenbergen, of de Zwevende Maagden op de grote rotonde in De Maten.