Acht appartementen ontruimd bij brand in pizzeria Apeldoorn

VideoAcht appartementen zijn ontruimd na een brand bij pizzeria Vesuvio aan de Brinklaan in Apeldoorn. De brand is meester. Een deel van de bewoners brengt de nacht ergens anders door.

De brand brak tegen 22.30 uur uit in de pizzeria aan de Brinklaan, die op dat moment net was gesloten. De uitbraak vond plaats in de keuken. Wat er precies in keuken vlam vatte is nog niet bekend. De pizzeria was net een tijdje open na een verbouwing. Bij de brand kwam veel rook vrij. De rook trok langs de bovenliggende appartementen.

Na de melding kwamen meerdere brandweervoertuigen naar het centrum van Apeldoorn toe om de brand te blussen. Acht appartementen met vijftien bewoners werden ontruimd. Het was kort na het sein brand meester nog niet duidelijk of de bewoners weer naar binnen mochten. De meeste bewoners kozen ervoor om uitsluitsel hierover niet af te wachten en regelden al een slaapplek bij vrienden of familie.

Stekker

Bewoonster Marleen Wiersema lag al te slapen toen de brand uitbrak. ,,Ik dacht dat het een stekker in mijn huis was, maar toen keek ik uit het raam en zag ik de rook uit de pizzeria.‘’ Ze pakte haar spullen en liep naar de hal, die al vol stond met rook. ,,Ik heb nog bij de buren aangebeld. Die waren thuis en zij zijn toen ook naar buiten gegaan,‘’ vertelt de 25-jarige Wiersema die vanavond bij familie gaat slapen. ,,Ik ga nu bij mijn moeder slapen, die was hier al naar toegekomen. Ik wil niet in een huis met rook slapen.‘’

De Apeldoornse moet morgen weer werken, maar vanwege de brand wil ze morgen een vrije dag opnemen. ,,Ik heb mijn baas net gebeld, maar ik kreeg hem nog niet te pakken.‘’

Schade

Tegen 23.20 uur was de brand meester. De pizzeria liep door de brand veel rook- en waterschade op. De brandweer verrichtte na het sein brand meester nog wel metingen naar gevaarlijke stoffen. De brandweer gaat nog onderzoek doen naar de precieze oorzaak van de brand.

De rook uit pizzeria trok langs de appartementen op de Brinklaan in Apeldoorn.