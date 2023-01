Acht bestuurders raken rijbewijs kwijt tijdens politiecontrole op A1 bij Beekbergen

Volleybal Vrouwen Dynamo willen knallen: ‘Stapje voor stapje vertrouwen tanken’

Tegen Utrecht, de koploper in de eredivisie, konden de vrouwen van Dynamo gedurende twee sets een stevige vuist maken. Het was niet genoeg. Dynamo verloor met 1-3 maar trainer Arjen Schimmel zag het ondanks de zoveelste nederlaag toch positief in: „Stapje voor stapje tanken we vertrouwen.”

28 januari