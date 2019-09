Acht kroontjes terug op palen hekwerk De Naald in Apeldoorn

Update Brandweer Apeldoorn rukt uit voor woning­brand, maar vindt alleen gevallen vrouw

31 augustus De brandweer in Apeldoorn is eerder vanavond uitgerukt na een melding dat er brand zou zijn aan de Edisonlaan. Nadat de deur van één van de woningen in het appartementencomplex was opengebroken, bleek er alleen geen brand te zijn.