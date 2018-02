Achtbaan Julianatoren mag van Milieuzorg Apeldoorn

video Jennifer verrast vriendje Jaimy met bezoekje van 'Cupidomien'

15:01 Op de foto met 3FM-dj Domien Verschuuren, of even met hem knuffelen. Het kon woensdagochtend allemaal op het schoolplein van het Sprengeloo in Apeldoorn. Maar daarna was het tijd voor het echte werk. Want Domien kwam niet zomaar, hij kwam als 'Cupidomien', om de liefde op de school een handje te helpen.