Achterkamertjes zijn gesneuveld in het verbouwde stadhuis van Apeldoorn

Ton Heerts begint met portie Pippi Langkous als burgemees­ter van Apeldoorn

18 december Ton Heerts is sinds woensdagavond iets voor half acht officieel de burgemeester van de gemeente Apeldoorn. Met een citaat van ,,grote heldin’’ Pippi Langkous gaf hij even later aan er klaar voor te zijn: ,,Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.’’